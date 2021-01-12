В Сбере рассказали об алгоритме для выявления COVID-19 по кашлю

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в беседе с RT рассказал о работе алгоритма, способного определить наличие коронавируса по кашлю.

По его словам, для тренировки программы использовались открытые данные — более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов.

«Мы запустили очень сложную большую нейросетку, которая по полутонам звуковой спектрограммы различает то, что неразличимо для человеческого уха. Она различает, как вот эти спектрограммы отличают заболевшего COVID-19 от здорового человека или кашляющего по причине простой простуды либо гриппа», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что приложение позволяет с высокой долей вероятности предсказать, есть ли у человека коронавирус, но оно не медицинское и не отменяет сдачу ПЦР-теста.

Ведяхин также рассказал, как будет работать приложение. Так, после включения необходимо будет ответить на несколько вопросов, связанных с наличием температуры и контактов с заболевшим COVID-19, потом несколько секунд покашлять, активно подышать и поговорить, после чего программа выдаст заключение о вероятности инфекции.

Ранее Сбер сообщил, что разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю.