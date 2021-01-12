Международный аэропорт Казани оценил динамику пассажиропотока в новогодние праздники.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 год были обслужены 78 476 пассажиров.

На внутренних федеральных линиях обслужен 68 591 пассажир, что на 11,27% больше, чем годом ранее.

Среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, международные рейсы демонстрируют снижение объёмов перевозок. Возрос пассажиропоток на рейсах в Стамбул — 3738 (+5%) и Анталью — 3143 (+33%).

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.