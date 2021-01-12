В Ижевске скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Рылов.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на помощника заместителя председателя правительства Удмуртии Евгению Сундукову.

Рылов был призван в армию в 1943 году в возрасте 17 лет. Служил в автоматной роте 157-го стрелкового полка 53-й гвардейской Краснознамённой дивизии, получил тяжёлое ранение в бою под Псковом. Вернулся на фронт в составе 65-го стрелкового полка 43-й гвардейской дивизии.

Почётный ветеран МЧС России. Обладатель ордена Отечественной войны I степени и медали «За отвагу».

В декабре сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Владимира Солдатова.