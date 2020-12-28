В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Солдатов
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Как отметил Руденя, жизнь Солдатова стала примером мужества, искренней преданности интересам Отечества, готовности защищать родную землю и трудиться для её блага.
«Неоценим его вклад в Великую Победу, внесённый в боях за Москву в составе войск, освобождавших город Калинин. Светлая память о Владимире Ивановиче Солдатове, достойном сыне тверской земли, навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и любил его, будет жить в истории Верхневолжья», — сказал губернатор.
Солдатов был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».
Ранее сообщалось, что в Североморске на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер нескольких боевых орденов Алексей Иванович Ерошин.