В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Солдатов

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Владимира Солдатова.
В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Солдатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как отметил Руденя, жизнь Солдатова стала примером мужества, искренней преданности интересам Отечества, готовности защищать родную землю и трудиться для её блага.

«Неоценим его вклад в Великую Победу, внесённый в боях за Москву в составе войск, освобождавших город Калинин. Светлая память о Владимире Ивановиче Солдатове, достойном сыне тверской земли, навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и любил его, будет жить в истории Верхневолжья», — сказал губернатор.

Солдатов был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

Ранее сообщалось, что в Североморске на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер нескольких боевых орденов Алексей Иванович Ерошин.

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