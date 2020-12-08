В Мурманской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ерошин

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В Североморске на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер нескольких боевых орденов Алексей Иванович Ерошин.
В Мурманской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ерошин
  • © Правительство МО

Об этом сообщает Nord-News.

Ерошин родился 7 февраля 1920 года в Баку. В 1941-м окончил Сухумское военное училище и в должности командира пулемётного взвода был отправлен на фронт. Воевал под Сталинградом, оборонял Ленинград, сражался на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, встретил победу под Кёнигсбергом, затем ещё несколько месяцев воевал на Дальнем Востоке.

«Человек-легенда, наш герой. Недавно праздновали его столетие, и он много шутил. Говорил о том, что мы ещё найдём ему невесту... Уходит старая гвардия. Очень больно. Алексей Иванович, мы будем вас помнить», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В октябре сообщалось, что Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, скончался в Самаре на 96-м году жизни.

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