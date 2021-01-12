В Ростовской области выявили более 50 повторных случаев COVID-19

Более 50 случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Ростовской области, заявил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Ковалёв, повторно заболевшим от 18 до 79 лет.

Он напомнил о важности соблюдения мер профилактики всеми людьми, в том числе переболевшими коронавирусом и привитыми от инфекции.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторное инфицирование COVID-19 может произойти при значительных нарушениях работы иммунной системы.