В Ростовской области выявили более 50 повторных случаев COVID-19

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Более 50 случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Ростовской области, заявил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
В Ростовской области выявили более 50 повторных случаев COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Ковалёв, повторно заболевшим от 18 до 79 лет.

Он напомнил о важности соблюдения мер профилактики всеми людьми, в том числе переболевшими коронавирусом и привитыми от инфекции.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторное инфицирование COVID-19 может произойти при значительных нарушениях работы иммунной системы.

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