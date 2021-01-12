В ОНК заявили об отсутствии в СИЗО технических условий для следственных действий

В СИЗО Москвы не созданы технические условия для проведения следственных действий в условиях санитарных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Следственные действия после усиления карантинных мер проводятся в помещениях для краткосрочных свиданий, представляющих из себя изолированные друг от друга застеклённые кабины, в которых обвиняемые говорят с адвокатами и следователями по телефону. При этом трубка одна, и адвокаты не могут слышать, что их подзащитные отвечают следователям в ходе допросов», — пояснил представитель ОНК.

По его словам, из всех изоляторов только в СИЗО «Матросская Тишина» одна из кабин оборудована двумя телефонными трубками, что позволяет адвокатам и следователям одновременно слышать обвиняемого в ходе допроса.

Сами кабины тесные, рассчитаны на одного человека, там невозможно поставить второй стул, поэтому адвокату или следователю приходится стоять, сказал правозащитник.

«В этих кабинах нет столиков, чтобы разместить документы, вести записи. А с материалами уголовных дел заключённые вынуждены знакомиться, разглядывая их через стекло», — добавил собеседник RT, отметив, что ведение следственных действий в таких условиях нарушает права граждан на защиту.

В ОНК Москвы напомнили, что эпидемия коронавируса продолжается уже почти год и за это время руководство СИЗО должно было принять меры для того, чтобы надлежащим образом оборудовать помещения для проведения следственных действий.

«Кроме того, кабин остро не хватает. Адвокаты и следователи сообщили членам ОНК, что часами вынуждены стоять в очередях. Они говорят, что безуспешно просят руководителей СИЗО допустить их в противоковидных костюмах в нормальные следственно-адвокатские кабинеты», — рассказал правозащитник.

Санитарные меры в связи с эпидемией коронавируса были ужесточены в СИЗО Москвы весной 2020 года.

Они предусматривают, в частности, отмену краткосрочных свиданий арестованных с родственниками, ограничения на получение посылок и передач, общение адвокатов, следователей, членов ОНК с заключёнными в помещениях для краткосрочных свиданий.