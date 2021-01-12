Бутина рассказала о пребывании в американской тюрьме

Член Общественной палаты России Мария Бутина рассказала о пребывании в тюрьме США.

«Я побывала в шести разных местах лишения свободы. Это были вашингтонский изолятор, спецприёмник, Александрийская тюрьма, тюрьмы в Вирджинии и Оклахоме, колония во Флориде», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, самыми тяжёлыми оказались первые дни в Александрийской тюрьме, где было очень холодно.

«Помню, лежу на кровати и думаю: увижу ли я через 15 лет своих родных? Про свою семью, наверное, придётся забыть. Детей, скорее всего, тоже уже не будет. И эти страшные мысли наваливаются на тебя, как снежная лавина. Но надо настраиваться на позитив. Я сказала себе: да, я заперта в одиночной камере, ну и что? Надо составить распорядок дня, график тренировок, иначе можно только усугубить своё положение», — сообщила Бутина.

Россиянка отметила, что обязательный труд был только в колониях, где она работала репетитором, посудомойкой.

Бутина также сказала, что реальное ощущение свободы пришло, когда она обняла отца и сказала, что больше никогда никуда не уедет.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России прошла презентация книги Марии Бутиной «#Тюремный дневник». В основу книги легли записи, которые россиянка ежедневно вела в заключении в Соединённых Штатах.