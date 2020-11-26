В Общественной палате прошла презентация книги Бутиной «#Тюремный дневник»
Книга, в которой почти 550 страниц, состоит из трёх частей — «Вашингтон» (35 глав), «Александрия, Вирджиния» (75 глав), «Флорида» (24 главы), а также двух предисловий и эпилога.
Повествование ведётся преимущественно в хронологическом порядке.
Несмотря на документальность, книга «#Тюремный дневник» — полноценное художественное произведение с завязкой, несколькими кульминациями и развязкой.
Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».
В конце октября 2019 года она была освобождена из тюрьмы и прибыла в Москву.