В Общественной палате прошла презентация книги Бутиной «#Тюремный дневник»

В Общественной палате России прошла презентация книги Марии Бутиной «#Тюремный дневник». В основу книги легли записи, которые россиянка ежедневно вела в заключении в Соединённых Штатах.

Книга, в которой почти 550 страниц, состоит из трёх частей — «Вашингтон» (35 глав), «Александрия, Вирджиния» (75 глав), «Флорида» (24 главы), а также двух предисловий и эпилога.

Повествование ведётся преимущественно в хронологическом порядке.

Несмотря на документальность, книга «#Тюремный дневник» — полноценное художественное произведение с завязкой, несколькими кульминациями и развязкой.

Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

В конце октября 2019 года она была освобождена из тюрьмы и прибыла в Москву.