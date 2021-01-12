Мосгорсуд снизил сроки наказания фигурантам дела «Нового величия»

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Мосгорсуд снизил сроки наказания фигурантам дела «Нового величия», передаёт РИА Новости.
Мосгорсуд снизил сроки наказания фигурантам дела «Нового величия»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Приговор Люблинского суда отменить. Постановить новый приговор с наказанием в отношении Костыленкова в виде шести лет девяти месяцев, Карамзина — шести лет трёх месяцев, Крюкову — шесть лет», — огласила решение коллегия судей.

В августе Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в организации экстремистского сообщества «Новое величие» и назначил им от условных сроков до семи лет колонии.

Руслан Костыленков получил семь лет колонии общего режима, Пётр Карамзин — шесть с половиной лет, Вячеслав Крюков — шесть лет.

Максим Рощин был осуждён на шесть с половиной лет условного заключения, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик получили по шесть лет условно, а Анна Павликова приговорена к самому мягкому наказанию — к четырём годам условно.

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