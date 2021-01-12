Президент Абхазии выздоровел после коронавируса

Президент Абхазии Аслан Бжания, ранее заболевший коронавирусом, выздоровел, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что после проведения двух тестов на наличие коронавируса были получены отрицательные результаты.

В соответствии с рекомендациями врачей для полного восстановления Бжания ещё несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции.

27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечился амбулаторно.