Президент Абхазии выздоровел после коронавируса
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«Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что после проведения двух тестов на наличие коронавируса были получены отрицательные результаты.
В соответствии с рекомендациями врачей для полного восстановления Бжания ещё несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции.
27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел коронавирусом, он лечился амбулаторно.