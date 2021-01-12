В Татарстане оценили турпоток в праздничные дни
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский госкомитет по туризму.
Наибольшей популярностью у гостей пользовались остров-град Свияжск, Елабуга и Великий Болгар. Но на первом месте оказался Казанский кремль — его посетили 160 484 человека.
Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что время пребывания в республике среди гостей увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.