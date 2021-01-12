В Москве рассказали об итогах работы программы для молодых бизнесменов Future Tech

Более 2,5 тыс. человек стали участниками городской образовательной программы Future Tech, которую создали для сотрудничества молодых специалистов с малым и средним бизнесом.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тыс. молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, Future Tech позволяет молодым специалистам развить предпринимательские навыки, поработать под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами технологических предприятий.

Как сообщает НСН, новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.