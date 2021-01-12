В Прикамье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Во второй декаде января в Прикамье поступит более 108 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 «Спутник V».
В Прикамье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса

Об этом пишет properm.ru.   

В понедельник, 11 января, ещё в трёх пермских медучреждениях стали прививать от коронавируса, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За два дня, 5 и 8 января, медработники сделали прививки 140 горожанам. В общей сложности власти выделили 1,9 тыс. доз двухкомпонентной вакцины для жителей Перми.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининград доставили ещё одну партию вакцины «Спутник V».

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