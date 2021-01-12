В Прикамье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
- © РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
Об этом пишет properm.ru.
В понедельник, 11 января, ещё в трёх пермских медучреждениях стали прививать от коронавируса, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
За два дня, 5 и 8 января, медработники сделали прививки 140 горожанам. В общей сложности власти выделили 1,9 тыс. доз двухкомпонентной вакцины для жителей Перми.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининград доставили ещё одну партию вакцины «Спутник V».