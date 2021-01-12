Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
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«Положительная динамика у мальчика. Сегодня он переведён в палату соматического отделения», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Отмечается, что подросток будет находиться в палате вместе с родственницей.
«Врачи считают, что пребывание в семейном окружении (даже в условиях больницы) будет благоприятно влиять на его состояние», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что подросток, пострадавший при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, пришёл в сознание.
Вечером 8 января в Норильске в результате схода лавины погибли три человека, их тела обнаружили сотрудники МЧС.