Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации

Короткая ссылка
В Минздраве Красноярского края заявили, что подросток, получивший травмы в результате схода лавины в Норильске, переведён из реанимации в палату соматического отделения.
Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Положительная динамика у мальчика. Сегодня он переведён в палату соматического отделения», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Отмечается, что подросток будет находиться в палате вместе с родственницей.

«Врачи считают, что пребывание в семейном окружении (даже в условиях больницы) будет благоприятно влиять на его состояние», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что подросток, пострадавший при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, пришёл в сознание.

Вечером 8 января в Норильске в результате схода лавины погибли три человека, их тела обнаружили сотрудники МЧС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить