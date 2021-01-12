В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для пожилых

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Власти Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для пожилых
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт областного правительства.

Отмечается, что соответствующие пометки были внесены в пункты указа, касающиеся режима самоизоляции.

Ранее в Московской области назвали число вакцинированных в регионе от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Сергей Вознесенский прокомментировал в беседе с телеканалом «Звезда» заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в России обнаружили британский штамм коронавируса.

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