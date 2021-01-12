В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для пожилых

Власти Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт областного правительства.

Отмечается, что соответствующие пометки были внесены в пункты указа, касающиеся режима самоизоляции.

Ранее в Московской области назвали число вакцинированных в регионе от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Сергей Вознесенский прокомментировал в беседе с телеканалом «Звезда» заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в России обнаружили британский штамм коронавируса.