В Подмосковье подвели итоги проверки газового оборудования в жилом секторе
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Госжилинспекция Московской области провела более 1,7 тыс. проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обследовано свыше 6 тыс. газифицированных многоквартирных домов», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
В результате проверок выявлено около 800 нарушений законодательства в сфере безопасной эксплуатации газового оборудования.
Было возбуждено 296 административных дел, 163 из них — персональные, в отношении должностных лиц управляющих организаций.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.