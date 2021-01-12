В Подмосковье подвели итоги проверки газового оборудования в жилом секторе

Подмосковная Госжилинспекция провела более 1,7 тыс. проверок газового оборудования в квартирах и домах региона в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Госжилинспекция Московской области провела более 1,7 тыс. проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обследовано свыше 6 тыс. газифицированных многоквартирных домов», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В результате проверок выявлено около 800 нарушений законодательства в сфере безопасной эксплуатации газового оборудования.

Было возбуждено 296 административных дел, 163 из них — персональные, в отношении должностных лиц управляющих организаций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.