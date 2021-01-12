Губернатор Забайкалья выздоровел после коронавируса

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выздоровел после выявленного у него коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.
Губернатор Забайкалья выздоровел после коронавируса
  • © РИА Новости

«Александр Михайлович чувствует себя неплохо, совмещает работу с восстановительными процедурами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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