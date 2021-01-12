Губернатор Забайкалья выздоровел после коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выздоровел после выявленного у него коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.
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«Александр Михайлович чувствует себя неплохо, совмещает работу с восстановительными процедурами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Осипова госпитализировали в Чите с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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