Известия: 34% россиян предпочитают хранить деньги в наличной форме

Из материалов Банка России следует, что 34% жителей страны предпочитают хранить деньги в наличной форме.

Об этом сообщает газета «Известия».

В ноябре и декабре 2020 года такой ответ давали чаще, чем во все остальные месяцы. Как рассказали в ЦБ, на фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомлённости граждан об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года, число тех, кто выбирает наличные, выросло на 10 п.п.

В декабре величина сбережений россиян почти не изменилась.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.