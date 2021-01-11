Известия: 34% россиян предпочитают хранить деньги в наличной форме

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Из материалов Банка России следует, что 34% жителей страны предпочитают хранить деньги в наличной форме.
Известия: 34% россиян предпочитают хранить деньги в наличной форме
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В ноябре и декабре 2020 года такой ответ давали чаще, чем во все остальные месяцы. Как рассказали в ЦБ, на фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомлённости граждан об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года, число тех, кто выбирает наличные, выросло на 10 п.п.

В декабре величина сбережений россиян почти не изменилась.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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