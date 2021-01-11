Эксперт прокомментировал проработку стандарта для самозатухающих сигарет

Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал сообщение о том, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они будут самозатухающими.

«Любое затруднение тяги в табачном изделии, будь то сигара, будь то сигарета, приводит к тому, что мы прилагаем большее усилие, чтобы эту затяжку провести. Следовательно и дым мы заглатываем в лёгкие глубже, чем если бы таких усилий не прилагали», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это значит, что дым перемещается из верхних отделов лёгких в нижние, где проветриваемость гораздо ниже.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что МЧС совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам.

Отмечается, что сигареты будут самозатухающими, когда «в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению».

В октябре депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу запрета на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах.