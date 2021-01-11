Эксперт оценил идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

«Речь по сути идёт о возвращении в слегка обновлённой форме советской балльной системы, которая в общем-то неплохо справлялась с ситуацией, но только при двух условиях — гораздо меньшем транспортном потоке и контролю со стороны милицейских патрулей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если говорить о современной России, то подобные изменения уже предлагались в 2012 и 2016 году, но оба раза были отклонены.

Как отметил Огородников, в законопроекте говорится, что троекратное грубое нарушение ПДД не будет учитываться, если все они будут зафиксированы автоматическими камерами, то есть большинство автомобилистов не заметят нововведений, поскольку именно камеры в массовом порядке фиксируют нарушения.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.