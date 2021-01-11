Эксперт прокомментировал ситуацию с безопасностью iOS и Android

Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко прокомментировал ситуацию с безопасностью iOS и Android, в том числе заявление Павла Дурова.

«Telegram остаётся площадкой, которая не контролируется со стороны западных спецслужб. С другой стороны, призыв переходить на Android: это будет несколько натянуто, потому что Android — это производство Google. И точно так же Google может всё заблокировать в Android», — заявил Токаренко в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он также выразил мнение, что в настоящее время в целом бессмысленно говорить о безопасности данных в интернете.

Ранее Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android.

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по сохранению безопасности личных данных.