Кравцов прокомментировал ситуацию с учебным годом в России

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Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с учебным годом.
Кравцов прокомментировал ситуацию с учебным годом в России
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«В этом учебном году большинство школ у нас работает в очном режиме. Но некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю осенние каникулы, частично переводили учеников на дистант. Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, изменение учебного плана — решение школы, педагогического коллектива и основной принцип — ученики должны полноценно освоить программы.

Как отметил Кравцов, при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки.

«Мы продолжаем методическую поддержку каждого региона, регионы плотнее работают с календарным графиком системы образования, и надо сказать, что меры приносят результаты. Везде это индивидуальный подход, исходя прежде всего из эпидемиологической обстановки», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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