В Кемеровской области прошли учения мотострелков
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
С помощью беспилотников «Орлан-10» участники тренировки обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь. Цели ликвидировали на расстоянии от 800 до 1200 м.
Затем подразделения устранили разрозненные силы условного противника из стрелкового оружия.
Всего к манёврам привлекли около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.
В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.