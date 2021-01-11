На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли учения мотострелков.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

С помощью беспилотников «Орлан-10» участники тренировки обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь. Цели ликвидировали на расстоянии от 800 до 1200 м.

Затем подразделения устранили разрозненные силы условного противника из стрелкового оружия.

Всего к манёврам привлекли около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.

В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.