В Кемеровской области прошли учения мотострелков

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На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли учения мотострелков.
В Кемеровской области прошли учения мотострелков
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

С помощью беспилотников «Орлан-10» участники тренировки обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь. Цели ликвидировали на расстоянии от 800 до 1200 м.

Затем подразделения устранили разрозненные силы условного противника из стрелкового оружия.

Всего к манёврам привлекли около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.

В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.

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