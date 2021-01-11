В Новгородской области продлевают самоизоляцию для пожилых граждан

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Власти Новгородской области продлевают режим самоизоляции для граждан от 65 лет и неработающих граждан от 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Андрей Никитин.
В Новгородской области продлевают самоизоляцию для пожилых граждан
  • РИА Новости

«С учётом рекомендаций Роспотребнадзора мы продлеваем режим самоизоляции для граждан от 65 лет и неработающих граждан от 60 лет и старше… Для тех, кто старше 65 лет и работает, государство в этом случае оплачивает больничный лист, поэтому это важная дополнительная социальная поддержка… Самоизоляция в данном случае компенсируется фондом социального страхования», — приводит его слова РИА Новости.

Самоизоляция, которая ранее была введена до 15 января, продлевается «ещё минимум на две недели», добавил Никитин.

30 декабря в Тамбовской области продлили режим самоизоляции для ряда граждан.

Меры должны соблюдать жители старше 65 лет, беременные женщины, а также граждане с определёнными заболеваниями.

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