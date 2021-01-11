Воробьёв поручил проверить безопасность зимних развлечений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами муниципалитетов поручил проверить безопасность зимних развлечений в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уважаемые главы, прошу обратить внимание на безопасность зимних развлечений, провести проверки импровизированных мест отдыха в ваших округах и проинформировать жителей о соблюдении мер предосторожности, особенно детей», — подчеркнул губернатор.

Был отмечен случай, когда двое детей, катавшихся на тюбингах в не предназначенном для этого месте — на набережной Клязьмы, упали в воду. Их успели спасти.

«Чтобы такие случаи не повторялись, администрация установила барьеры, провела подсыпку песком импровизированной горки для уменьшения скольжения», — отметила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

Как ранее сообщало издание «Невские новости», Роспотребнадзор Санкт-Петербурга дал рекомендации по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы.