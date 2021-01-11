Юрист прокомментировал идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Автоюрист Илья Москвитин прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что логика нововведения уже частично прослеживается в действующем КоАП.

«У нас сейчас есть пара статей таких. Допустим, 12.15 — выезд на встречную полосу. Первый раз выезжаешь — могут не лишить прав, а оштрафовать. Второй раз выезжаешь — уже будет лишение прав на год. Также с проездом на красный сигнал светофора», — напомнил он.

Как отметил эксперт, заметно более суровым наказание становится при повторных случаях выявления управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.