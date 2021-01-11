В Москве с 13 января откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

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Вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и турагентств открывается в Москве 13 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве с 13 января откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«В среду, 13 января, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями... управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма», — написал Собянин в блоге.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 4646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

4 января в столице была расширена запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан: работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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