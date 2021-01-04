В Москве расширили запись на вакцинацию от COVID-19

В Москве расширена запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан: получить вакцину могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

Ранее сообщалось, что в Москве к вакцинации от коронавируса допустят новые группы граждан.