В Москве расширили запись на вакцинацию от COVID-19

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В Москве расширена запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан: получить вакцину могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. 

Ранее сообщалось, что в Москве к вакцинации от коронавируса допустят новые группы граждан.

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