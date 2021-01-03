В Москве к вакцинации от коронавируса допустили новые группы граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице к вакцинации от коронавируса вскоре будут допущены новые группы граждан.

По его словам, с 4 января открывается запись на прививку для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал он в своём блоге.

1 января Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.