В Российском обществе сомнологов рассказали о социальном джетлаге

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Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о социальном джетлаге.
В Российском обществе сомнологов рассказали о социальном джетлаге
  • Pixabay

«Представьте себе — в крупных городах приблизительно до половины людей живёт в социальном джетлаге. В рабочие дни человек встаёт, допустим, в шесть утра, вечером ложится в 12, то есть недосыпает. В пятницу человек гуляет с друзьями, ложится даже в час-два ночи, а просыпается в полдень. Так как он хорошо поспал в субботу, в воскресенье он тоже ложится в час ночи», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в результате человек сдвинул свои часовые пояса на шесть часов и из-за этого не может проснуться утром в понедельник, и так четыре раза в месяц.

Как отметил Бузунов, есть такой диагноз, как «бессонница выходного дня», и очень многие живут в состоянии подобного социального джетлага.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

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