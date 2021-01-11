Юрист дал рекомендации по приобретению автомобиля под каршеринг

Юрист Максим Беспалов дал рекомендации по приобретению автомобиля под каршеринг.

В беседе с Life.ru он отметил, что нужно внимательно читать договор.

«Когда я вижу такие инициативы, я беру в руки калькулятор. 11% в год — это 33% за три года. Обычно столько автомобиль находится на гарантии у дилера. Дальше за его безопасность никто ответственности не несёт. Если в договоре на передачу автомобилей будут прописаны условия — не более трёх лет по возрасту авто и не более 100 тыс. по пробегу, то владельцы автомобилей могут ничего не заработать», — сказал эксперт.

По его словам, неясно, кто потом станет брать на себя расходы по выплате компенсаций за амортизацию.

Как считает Беспалов, владельцам машин такое предложение может быть интересно только в одном случае — если каршеринг после трёх лет использования арендного автомобиля выкупит его себе в собственность по рыночной цене.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.