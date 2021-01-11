Матвиенко рассказала о планах по празднованию 800-летия Александра Невского

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах по празднованию 800-летия Александра Невского в Санкт-Петербурге и других регионах России.
Матвиенко рассказала о планах по празднованию 800-летия Александра Невского
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Можно смело сказать, что Александр Невский постоянно присутствует в духовной жизни города. Именно поэтому, на мой взгляд, Северная столица заслуженно избрана центром предстоящих торжеств. Конечно, они пройдут не только здесь. Новгород и Владимир, Ярославль и Псков, его малая родина Переславль-Залесский и многие другие города тоже будут активными участниками общероссийских торжеств», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, такой масштаб неслучаен, поскольку память о Невском — это родившееся в далёкой древности глубинное народное чувство и в оценке его деяний присутствует редкое единодушие всех, кто любит Россию.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского в 2021 году.

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