Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах по празднованию 800-летия Александра Невского в Санкт-Петербурге и других регионах России.

«Можно смело сказать, что Александр Невский постоянно присутствует в духовной жизни города. Именно поэтому, на мой взгляд, Северная столица заслуженно избрана центром предстоящих торжеств. Конечно, они пройдут не только здесь. Новгород и Владимир, Ярославль и Псков, его малая родина Переславль-Залесский и многие другие города тоже будут активными участниками общероссийских торжеств», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, такой масштаб неслучаен, поскольку память о Невском — это родившееся в далёкой древности глубинное народное чувство и в оценке его деяний присутствует редкое единодушие всех, кто любит Россию.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского в 2021 году.