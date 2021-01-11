Автоэксперт прокомментировал идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

Отмечается, что новое наказание будет касаться тех автолюбителей, кто ранее в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений.

«Что касается выезда на полосу встречного движения, сейчас зима, на полосу встречного движения, если там нет отбойника, может выехать много кто. Что касаемо превышения скорости на 60 км/ч — представьте: вы едете по трассе, и стоит временный знак — ограничение 40 км/ч. Могут не вестись никакие работы, просто такие ловушки для водителей, а вы едете, как обычно, 90 км/ч, разрешено до 110 км/ч, вот вы уже попали... Проезд на красный свет — тут без разговоров, выезд на красный свет для меня табу», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что если, например, человек едет на разрешённой скорости 90-110 км/ч и превышает на 60 км/ч, тогда понятно, что он это делает умышленно.

«Что касается другого наказания, то надо смотреть индивидуально. В целом я считаю что, то что делает сейчас Минюст, он, конечно, согласовывает, приводит в порядок всё то, что имеет противоречия по законодательным документам. То есть Минюст не вводит ничего такого сверхъестественного», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России планирует добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.