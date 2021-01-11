Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД

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Министерство юстиции России планирует добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.
Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — заявили в Минюсте.

Уточняется, что новое наказание будет касаться тех автолюбителей, кто ранее в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений.

Согласно новым нормам, за любую комбинацию таких нарушений водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет.

В Минюсте уточнили, что зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

С 10 января в России вступил в силу новый штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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