Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД
- РИА Новости
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — заявили в Минюсте.
Уточняется, что новое наказание будет касаться тех автолюбителей, кто ранее в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений.
Согласно новым нормам, за любую комбинацию таких нарушений водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет.
В Минюсте уточнили, что зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.
С 10 января в России вступил в силу новый штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам.