В Хакасии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Власти Хакасии продлили до 7 февраля режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Валентина Коновалова.
В Хакасии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
  • Reuters

«Правительство Хакасии внесло изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Действующий режим продлён до 7 февраля включительно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в праздничные выходные наблюдалось снижение выявленных случаев заболевания коронавирусом, однако сейчас вновь фиксируется их подъём.

Ранее, как сообщало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать запрет на работу ресторанов в ночное время с 23:00 до 06:00.

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