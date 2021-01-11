В Хакасии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Хакасии продлили до 7 февраля режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Валентина Коновалова.

«Правительство Хакасии внесло изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Действующий режим продлён до 7 февраля включительно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в праздничные выходные наблюдалось снижение выявленных случаев заболевания коронавирусом, однако сейчас вновь фиксируется их подъём.

Ранее, как сообщало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать запрет на работу ресторанов в ночное время с 23:00 до 06:00.