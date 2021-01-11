В Мурманской области появится министерство развития Арктики и экономики, заявил губернатор Андрей Чибис.

Об этом сообщает Nord-News.

«Министерство создаётся путём слияния двух ведомств: присоединения Министерства инвестиций к Министерству экономического развития. Возглавит ведомство Татьяна Русскова, действующий министр экономики Мурманской области. Ключевая задача министерства — не только в закреплении лидерства нашей области в арктической повестке, но и добиться чёткой работы по увеличению количества инвесторов, объёма инвестиций в экономику Мурманской области и, конечно, создания новых рабочих мест», — сказал Чибис.

По его словам, ведомство будет работать вместе с Корпорацией развития Мурманской области и УК ТОР «Столица Арктики». Курировать эту деятельность продолжит вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Ранее эксперт по энергетике Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие месторождений Арктики.