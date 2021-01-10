Губернатор НАО Бездудный заболел коронавирусом

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и работает удалённо.
Губернатор НАО Бездудный заболел коронавирусом
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид», — написал он в своём Instagram.

Он рассказал, что чувствует себя удовлетворительно и лечится дома.

«Работаю удалённо, постоянно нахожусь на связи. Еженедельную планёрку завтра проведу в режиме видеоконференции», — добавил он.

Ранее из-за последствий COVID-19 скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин.

В начале января с коронавирусом был госпитализирован глава Забайкальского края Александр Осипов.

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