Губернатор НАО Бездудный заболел коронавирусом
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«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид», — написал он в своём Instagram.
Он рассказал, что чувствует себя удовлетворительно и лечится дома.
«Работаю удалённо, постоянно нахожусь на связи. Еженедельную планёрку завтра проведу в режиме видеоконференции», — добавил он.
Ранее из-за последствий COVID-19 скончался первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин.
В начале января с коронавирусом был госпитализирован глава Забайкальского края Александр Осипов.