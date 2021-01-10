В Петербурге рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

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Более 13 тыс. жителей Санкт-Петербурга получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева, в январе власти ожидают поставки около 88 тыс. доз вакцины.
В Петербурге рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поставка ещё 88 тыс. доз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 9 января прививку от COVID-19 получили почти 7 тыс. жителей Петербурга. Всего первый компонент вакцины получили 13 007 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти обсуждают с Минздравом России возможность дополнительных поставок вакцины против коронавируса.

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