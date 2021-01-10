В Петербурге рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
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«В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поставка ещё 88 тыс. доз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 по 9 января прививку от COVID-19 получили почти 7 тыс. жителей Петербурга. Всего первый компонент вакцины получили 13 007 человек.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти обсуждают с Минздравом России возможность дополнительных поставок вакцины против коронавируса.