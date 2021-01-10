Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в Чувашии

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Прокуратура Чувашии поставила на контроль проверку аварии около села Янгильдино, в которой погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в Чувашии
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло на участке автодороги М-7 с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей.

Предварительно известно, что водитель Chevrolet не справился с управлением и задел грузовик Scania, после чего выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

«В последующем автомобиль марки LADA столкнулся с одним из грузовых автомобилей. В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребёнок, находившийся в автомобиле, направлен в медицинское учреждение», — отметили в прокуратуре.

На место ДТП выехал прокурор Козловского района Сергей Кабуркин. Полиция начала проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после столкновения двух автомобилей в Смоленской области, в результате которого погибли шесть человек.

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