СК возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими под Смоленском

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух автомобилей в Смоленской области, в результате которого погибли шесть человек.
СК возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими под Смоленском
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«В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 264 УК России», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее стало известно, что при столкновении легковых автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115 на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска погибли шесть человек, в том числе оба водителя

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