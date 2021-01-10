Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Ленобласти

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В деревне Грязно Гатчинского района Ленинградской области в результате взрыва газового баллона в одном из домов госпитализированы мужчина и его трёхлетняя дочь. Проводится проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«9 января 2020 года в деревне Грязно в одном из домов произошёл хлопок от газового баллона, в результате которого пострадали 41-летний мужчина и его трёхлетняя дочь. С полученными ожогами они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — приводит ТАСС сообщение.

Как пояснили в ведомстве, на данный момент проводится проверка. 

Ранее в городе Волжском в Волгоградской области в результате взрыва газового баллона в гараже погибли два человека.

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