Лихачёв оценил влияние пандемии на строительство «Росатомом» АЭС за рубежом

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24» оценил влияние пандемии на строительство корпорацией АЭС за рубежом.

Он отметил, что «за исключением небольших шероховатостей» все зарубежные стройки «находятся в плановых показателях, все они, как говорится, сейчас на подъёме, набирают свои мощности».

«Мы практически не ощутили серьёзной временной задержки в реализации наших зарубежных проектов», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

В ноябре 2020 года Лихачёв заявлял, что госкорпорация обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство ещё одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора.