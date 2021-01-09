Лихачёв оценил влияние пандемии на строительство «Росатомом» АЭС за рубежом

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24» оценил влияние пандемии на строительство корпорацией АЭС за рубежом.
Лихачёв оценил влияние пандемии на строительство «Росатомом» АЭС за рубежом
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Он отметил, что «за исключением небольших шероховатостей» все зарубежные стройки «находятся в плановых показателях, все они, как говорится, сейчас на подъёме, набирают свои мощности». 

«Мы практически не ощутили серьёзной временной задержки в реализации наших зарубежных проектов», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

В ноябре 2020 года Лихачёв заявлял, что госкорпорация обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство ещё одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора.

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