В Башкирии в ДТП погибли три человека

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В Башкирии при столкновении двух иномарок погибли три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
В Башкирии в ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

Также в ГИБДД сообщили, что «в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi, мальчики 3, 8 и 12 лет».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня 2020 года URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

 

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