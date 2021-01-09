В Башкирии в ДТП погибли три человека

В Башкирии при столкновении двух иномарок погибли три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик, находившиеся в Hyundai, а также 35-летняя пассажирка Mitsubishi. Водителя Hyundai 35 лет и его пассажирку госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

Также в ГИБДД сообщили, что «в больнице находятся трое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi, мальчики 3, 8 и 12 лет».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня 2020 года URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.