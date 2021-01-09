Названо число принявших участие в рождественских богослужениях москвичей

Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков назвал число москвичей, принявших участие в рождественских богослужениях.

«Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса», — цитирует ТАСС Сучкова.

Он сообщил, что «всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января — 60 тыс. москвичей», — сказал Сучков.

По его словам, в Москве «в этом году приняло участие в богослужениях почти в десять раз меньше москвичей, чем обычно».

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Рождества отметил вклад Русской православной церкви и других конфессий в укрепление семьи, воспитание поколений и поддержание межнационального диалога.