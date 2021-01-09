МЧС: угрозы повторного схода лавины в Норильске нет

Угрозы повторного схода лавины в Норильске нет, об этом свидетельствуют данные единой дежурно-диспетчерской службы.

«По данным ЕДДС Норильска, информации по угрозе второго схода лавины нет», — цитирует РИА Новости представителя МЧС по региону.

В результате схода лавины в Норильске погибли три человека. Поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» велись в условиях 23-градусного мороза и метели.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.