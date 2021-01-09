В Норильске объявили день траура по погибшим при сходе лавины
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Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал и. о. исполняющего полномочия главы города Андрей Малков.
«В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — говорится в сообщении.
В результате схода лавины в Норильске погибли три человека. Поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» велись в условиях 23-градусного мороза и метели.
СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.
Правоохранительные органы намерены проверить правомерность размещения домиков, в которых находились туристы в момент схода лавины.