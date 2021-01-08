Появилось видео с места крушения легкомоторного самолёта в Ленобласти
Областное управление МЧС предоставило видео с места крушения легкомоторного самолёта, который при взлёте столкнулся с другим бортом и разбился под Санкт-Петербургом.
- ©lomolenobl
- vk.com
Видео публикует телеканал «360».
Столкновение самолётов произошло на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области 8 января. По предварительным данным, погибли три человека.
СК возбудил уголовное дело.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»