Появилось видео с места крушения легкомоторного самолёта в Ленобласти

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Областное управление МЧС предоставило видео с места крушения легкомоторного самолёта, который при взлёте столкнулся с другим бортом и разбился под Санкт-Петербургом.
Появилось видео с места крушения легкомоторного самолёта в Ленобласти
  • ©lomolenobl
  • vk.com

Видео публикует телеканал «360».

Столкновение самолётов произошло на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области 8 января. По предварительным данным, погибли три человека.

СК возбудил уголовное дело.

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