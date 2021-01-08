Появилось видео с места крушения легкомоторного самолёта в Ленобласти

Областное управление МЧС предоставило видео с места крушения легкомоторного самолёта, который при взлёте столкнулся с другим бортом и разбился под Санкт-Петербургом.

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Видео публикует телеканал «360». Столкновение самолётов произошло на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области 8 января. По предварительным данным, погибли три человека. СК возбудил уголовное дело.