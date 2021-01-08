СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Ленобласти
Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
По предварительной информации, 8 января самолёт Piper, на борту которого были пилот и два пассажира, после взлёта с аэродрома деревни Гостилицы столкнулся в воздухе с судном Cessna, на борту которого был только пилот.
В результате ЧП двое пассажиров и пилот Piper скончались на месте, пилот Cessna госпитализирован.
Ранее в прокуратуре рассказали, что столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40.