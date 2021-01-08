СК возбудил дело после падения легкомоторного самолёта в Ленобласти

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

По предварительной информации, 8 января самолёт Piper, на борту которого были пилот и два пассажира, после взлёта с аэродрома деревни Гостилицы столкнулся в воздухе с судном Cessna, на борту которого был только пилот.

В результате ЧП двое пассажиров и пилот Piper скончались на месте, пилот Cessna госпитализирован.

Ранее в прокуратуре рассказали, что столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40.

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