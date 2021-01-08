Упавший в Ленобласти самолёт столкнулся в воздухе с другим судном

Легкомоторный самолёт, упавший в Ленинградской области, до инцидента столкнулся в воздухе с другим воздушным судном, передаёт ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлёт с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолёт Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск.

По данным ведомства, самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленобласти.