Упавший в Ленобласти самолёт столкнулся в воздухе с другим судном
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«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлёт с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолёт Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск», — говорится в сообщении.
Как отмечается, столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск.
По данным ведомства, самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал при падении легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленобласти.